«The Masked Singer»: Diese Stars haben bisher gewonnen

Zwei weitere Sieger im «Masked Singer»-Kosmos

Das «Masked Singer»-Universum hat sich bereits erweitert und zwei neue Shows hervorgebracht. Im vergangenen Dezember traten im Ableger «The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow» drei weihnachtliche Masken gegeneinander an. Yvonne Catterfeld (42) gewann als singende Weihnachtsgans die festliche Sonderausgabe. Anfang 2022 ging zudem das Spin-off «The Masked Dancer» an den Start. Das Rateteam hat darin nicht den Gesang als Anhaltspunkt, sondern muss durch Bewegungsmuster, Musik, Choreografie und den Einspielern zu den jeweiligen Masken versuchen, die Promis zu demaskieren. Allroundtalent Oli.P (43) holte sich in der ersten Staffel als Affe den Sieg. Im Interview mit spot on news erklärte er im Anschluss: «Körperlich war es die grösste Anstrengung, an die ich mich in meinem Leben erinnern kann.»