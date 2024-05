«The Masked Singer»: Enttarnt Jan Delay das Krokodil oder den Floh?

In der derzeit laufenden zehnten Staffel mussten sich in Folge eins bereits Moderator–Legende Hugo Egon Balder (74) als Couchpotato und in Folge zwei Schauspiel–Ikone Uschi Glas (80) als Tapsi, der Babylöwe, ihrer Masken entledigen. In Folge drei traf es schliesslich die Zuckerwatte, hinter der Sängerin Annett Louisan (47) steckte und den Robodog in Folge vier, hinter dem sich Moderatorin Nazan Eckes (47) versteckte.