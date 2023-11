«The Masked Singer»: ESC-Legende Katja Ebstein als Okapi enttarnt

Ihre unglaubliche Bühnenerfahrung reichte schlussendlich dennoch nicht zum Weiterkommen. Ebstein bekam vom Publikum die wenigsten Stimmen und musste deswegen am Ende «The Masked Singer» nach nur einem Auftritt wieder verlassen. «Es war eine schweisstreibende Sache», sagte Ebstein am Samstagabend, nachdem sie die Maske fallen gelassen hatte. In der «ProSieben Aftershow» präzisierte Ebstein anschliessend ihre Gedanken zur Teilnahme an der Show. «Irgendwie ist das hier eine abgefahrene Sache», sagte die Sängerin. Über ihr opulentes Kostüm sagte die 78–Jährige: «Das ist ein Kunstwerk.»