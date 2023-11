«The Masked Singer»: Heiner Lauterbach am Sonntag im Rateteam

Erscheint diesmal die Marsmaus?

In der Auftaktfolge zur neunten Staffel war Journalist Jenke von Wilmsdorff (58) als Gast im Rateteam dabei. Nun nimmt Heiner Lauterbach seinen Platz ein und versucht herauszufinden, welche Promis sich unter den Masken verbergen. Ob der Schauspieler die Eisprinzessin, den Feuerlöscher, den Kiwi, Klaus Claus, den Lulatsch, den Troll oder den Mustang enttarnen kann? Spannend wird auch, ob die Marsmaus dieses Mal auf der Bühne stehen wird. In der ersten Folge glänzte die Maske durch Abwesenheit – was den Zuschauern sofort für Rätselraten sorgte. Sass der Promi am 18. November womöglich parallel in der Giovanni–Zarrella–Show und konnte deshalb nicht kommen?