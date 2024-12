«The Masked Singer»: Im Schneemann steckte Sänger Lou Bega

«A Little Bit of Snowman by My Side»: Lou Bega (49) wurde bei «The Masked Singer» als Schneemann demaskiert. Der deutsche Sänger, der vor 25 Jahren mit dem One–Hit–Wonder «Mambo No. 5» zum Weltstar wurde, erhielt in der vierten Folge (7. Dezember) die wenigsten Zuschauer–Votes und musste die Maske absetzen.