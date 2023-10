«The Masked Singer» ist zurück: Neue Staffel startet schon im November

Was noch bekannt ist

Wie in den Ausgaben zuvor wird auch dieses Mal Matthias Opdenhövel (53) durch die Rate– und Musiksendung führen. Ebenfalls kein Geheimnis ist das Konzept: Promis in unfassbar aufwendigen Masken und Kostümen versuchen von Show zu Show gesanglich so zu überzeugen, dass sie weiterkommen und dennoch unerkannt bleiben. Ein Rateteam aus weiteren Promis versucht dagegen den Bühnenstars – mal sind es Musik–Profis, mal Sport–Stars oder Menschen aus dem Polit–Zirkus – anhand von unterschiedlichen Hinweisen, der Musikauswahl oder der Performance auf die Schliche zu kommen.