«The Masked Singer»: Jenke von Wilmsdorff ist die Marsmaus

Die Jury bestand an diesem Abend aus den Gästen Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) von The BossHoss sowie dem festen Rateduo Ruth Moschner (47) und Alvaro Soler (32). Alle vier einigten sich kurz vor der Demaskierung auf Jenke von Wilmsdorff als heissesten Tipp, obwohl der in der ersten Folge sogar noch selbst als Gast auf der Seite des Rateteams in der Show sass. Doch auch diese neuartige Verwirrungstaktik der Macher liess die vier Jury–Mitglieder nicht von ihrer Idee abkommen. Und am Ende sollten sie auch Recht behalten.