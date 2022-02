«The Masked Singer»: Jury protestiert gegen Rudy Giuliani als Monster

Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York City, hatte an der Kundgebung vom 6. Januar 2021 teilgenommen und soll die Trump-Anhänger mit seiner Rede zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt haben. Auch steht er wegen seinen Behauptungen, bei der Präsidentschaftswahl wäre betrogen worden, in der Kritik. Zuletzt war der ehemalige Anwalt mit einem Berufsverbot belegt worden und hat seine Ehrendoktorwürde der Universität von Rhode Island verloren.