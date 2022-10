«The Masked Singer»: Jutta Speidel fand sich selbst «zu abwegig»

Jutta Speidel hatte «wahnsinnigen Spass»

Schon in der ersten Episode stand das Walross Waltraut kurz vor der Eliminierung. «Es ist nicht schön, wenn man dann zum zweiten Mal am Schluss in dieser Reihe steht», erzählte Speidel. Es sei ihr am Ende aber «klar» gewesen, dass sie dieses Mal rausfallen würde. «Ich muss sagen, ich hab so einen tollen Gesangscoach gehabt, das macht mich auch ein bisschen traurig, dass das jetzt zu Ende ist. Das hat mir wahnsinnig Spass gemacht», erinnerte sie sich an ihre Zeit bei «The Masked Singer».