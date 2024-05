«The Masked Singer»: Mirja Boes gewinnt als Floh die Staffel

Das Krokodil performte im Anschluss «November Rain» von Guns N' Roses. «Alte Schule, rockig [...], verdammt lustig», urteilte Komiker Tall, der einen Kollegen unter der Maske vermutete. Und so fielen neben dem Namen von Sebastian Krumbiegel (57) von den Prinzen etwa auch die von Hape Kerkeling (59) und Mario Barth (51). Nach der Show des Flohs zu «Thank You for the Music» von ABBA war sich Kavanian unterdessen sicher, dass eindeutig Mirja Boes im Kostüm stecken müsse.