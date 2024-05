«The Masked Singer»: Nadja Benaissa war Elgonia

Wird Palina Rojinski Mirja Boes überführen?

Der Floh lieferte diese Woche ein Podcast–Mikrofon, Skier sowie «10 Punkte in einer anderen Show» als neue Indizien. Der performte Sommerhit «I'm Walking On Sunshine» liess das Rate–Team an Anke Engelke (58) oder Barbara Schöneberger (50) denken. Jan Delay glaubte, dass sich eine hauptberufliche Schauspielerin in dem Kostüm verstecken könnte und warf den Namen Ulrike Folkerts (62) in die Runde. Der Herzenssong des Floh war anschliessend «Reality» von Richard Sanderson (71) und erinnerte ihn an seine Teenager–Zeit. Palina blieb bei ihrem Tipp der letzten Wochen: Mirja Boes (52). Eine Vermutung, die sich noch vor dem Finale bestätigen oder zerschlagen könnte: Rojinski berichtete nämlich auch, dass sie mit Boes nächste Woche arbeiten und sehr genau auf ihre Blicke achten werde. Der Floh blieb professionell: «Grüss sie mal ganz lieb von mir.»