«The Masked Singer»: Ruth Moschner und Rea Garvey zurück in der Jury

Kann Matthias Opdenhövel mitmachen?

Weiterhin guter Dinge ist man bei ProSieben, dass auch Matthias Opdenhövel (51) ein Teil der Show sein kann. Der hatte vor einer Woche via Instagram mitgeteilt, an Corona erkrankt zu sein. Schon damals hatte Sprecher Christoph Körfer auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news beteuert, dass der Auftakt «mit Matthias Opdenhövel» steigt. «Wir freuen uns sehr», so Körfer.