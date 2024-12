«The Masked Singer»: Schauspielerin als «Lady Ananas» enttarnt

«Eigentlich braucht man eine Gebrauchsanweisung dafür»

Kroymann fand es aber gar nicht schlimm, dass keiner ihren Namen ins Spiel gebracht hatte. Danebenliegen, gehöre bei einer Rätselshow nun einmal dazu. «Ich freue mich so, dass ich bei diesem eigenen Universum dabei sein durfte!», verriet sie gegenüber ProSieben. Sie habe auch alles dafür getan, dass ihr niemand auf die Schliche kommt. So habe sie nur drei Leute in ihrem Umfeld über ihre Teilnahme eingeweiht. Ihre Maske fand die Grimme–Preisträgerin durchaus komplex: «Eigentlich braucht man eine Gebrauchsanweisung dafür.» Sie habe selbst mit Übung noch gut zehn Minuten gebraucht, um in die «Lady Ananas» zu schlüpfen.