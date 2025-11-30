«The Masked Singer»: US-Musiker steckte im Dude-Kostüm

«Das verrückteste Event meines Lebens»

Die Juroren waren sich nicht sicher, um welchen Promi es sich beim Dude handelt. Von Basketball–Weltmeister Dennis Schröder bis zu den Sängern Marc Terenzi und Ross Antony lauteten ihre Vermutungen. In den sozialen Netzwerken und auch in der App tippten jedoch viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf Jared Hasselhoff, der auch schon in Shows wie «Duell um die Welt» und bei «TV total»–Specials dabei war.