«The Masked Singer»: Verona Pooth und Chris Tall als neues Rateteam

Chris Tall, der sich normalerweise selbst gern in Szene setzt, freut sich auf die neue Herausforderung als Ratender: «Es war schon immer ein grosser Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rate–Team besonders schwer zu machen.» Doch da unter den Masken «traditionell echte Superstars» verborgen sind, nimmt der Comedian nun lieber im Rateteam Platz.