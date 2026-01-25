«The Moment»: Charli XCX posiert nur knapp bekleidet im Schnee

Charli XCX wollte keinen «traditionellen Tourfilm» drehen

«Ich wurde gebeten, einen eher traditionellen Tourfilm über meine ‹Brat›–Shows zu drehen. Das kam mir irgendwie wie eine Möglichkeit vor, die Lebensdauer des Albums für mein Plattenlabel zu verlängern. Das hat mir aber nicht wirklich gefallen. Ich war nur daran interessiert, die Form von etwas ziemlich Traditionellem umzukrempeln», verriet die Sängerin im Rahmen der Sundance–Premiere dem US–Branchenmagazin «Variety».