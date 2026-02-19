«The Moment»: Charli xcx versucht den «Brat»-Sommer zu überleben

Skarsgård als herrlich selbstverliebter Regisseur

Das entspricht zwar nicht der Realität, ist aber interessant mit anzusehen. Und ziemlich lustig, zum Beispiel wenn das Management als Marketingstrategie eine grüne «brat»–Kreditkarte für die queeren Fans einführt und die verwirrte Charli xcx fragt: «Wie läuft das? Müssen sie beweisen, dass sie queer sind?» Und ganz besonders, wenn Alexander Skarsgård (49) als herrlich selbstverliebter Regisseur ins Spiel kommt. Er will den Konzertfilm von Charli xcx drehen, allerdings ohne Exzess, Schweiss oder Stroboskop – also ohne allem, was die Musikerin ausmacht. Er wünscht sich pinke Lichter, Tänzerinnen, Akrobatik–Nummern, Konfetti, Kostüme. «Brat» soll der ganzen Familie zugänglich gemacht werden. Als ihn Charlis Creative Director fragt, ob er wisse, dass sie über Kokain singe, fabuliert er einfach weiter: «Aber singt sie wirklich über Kokain – oder ist es nicht eher eine Metapher?»