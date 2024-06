«The Morning Show»: Marion Cotillard ist der neue Star der Serie

Dafür ist Marion Cotillard bekannt

Marion Cotillard hat bisher in ihrer Karriere nur wenige TV–Rollen gespielt. Für «La Vie En Rose» gewann der französische Star 2008 den Oscar als beste Schauspielerin. In der gleichen Kategorie war sie 2015 für «Zwei Tage, eine Nacht» nominiert. Zu ihren weiteren bekannten Filmen gehören beispielsweise «Die Frau im Mond» (2016), «Macbeth» (2015), «Midnight in Paris» (2011), «The Dark Knight Rises» (2012) oder «Inception» (2010).