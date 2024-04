«The Movie Critic»: Quentin Tarantino legt sein Filmprojekt auf Eis

Quentin Tarantino kündigte nach seinem letzten Projekt «Once Upon a Time... in Hollywood» aus dem Jahr 2019 an, nur noch einen letzten und zehnten Film als Regisseur zu drehen und anschliessend in den Ruhestand zu gehen. Als sein erster Film gilt «Reservoir Dogs – Wilde Hunde» aus dem Jahr 1992. Es folgten unter seiner Regie Meilensteine der Filmgeschichte wie unter anderem «Pulp Fiction», «Kill Bill», «Inglourious Basterds» oder «Django Unchained». Bei vielen anderen ikonischen Hollywood–Filmen wie «Sin City», «True Romance», «Four Rooms», «Natural Born Killers» oder «From Dusk Till Dawn» war er als Autor und/oder Teilregisseur ebenfalls mit an Bord.