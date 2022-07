«The Munsters» und «Wednesday» kommen zeitgleich im Herbst zu Netflix

In den «The Munsters»-Hauptrollen als Herman und Lily werden Jeff Daniel Phillips (54) und Zombies Ehefrau Sheri Moon Zombie (51) zu sehen sein, die es von Transsilvanien in die USA verschlägt. Im Mittelpunkt von «Wednesday» steht unterdessen Wednesday, die Tochter der «Addams Family», gespielt von Jenna Ortega (19). Die achtteilige Serie sei laut Netflix ein «übernatürlich geprägter Detektivspass», in dem Wednesday als Schülerin an der Nevermore Academy versucht, eine Mordserie zu vereiteln.