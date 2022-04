«The Northman»: Warum die Rache-Odyssee mehr als einen Blick wert ist

Stilistisch noch einen obendrauf setzte er 2019 mit dem ungewöhnlichen Schwarz-Weiss-Film «Der Leuchtturm». In dem verfielen zwei ungleiche Leuchtturmwärter Ende des 19. Jahrhunderts, grossartig dargestellt von Willem Dafoe und Robert Pattinson (35), zunehmend dem Lagerkoller (und dem Wahnsinn). Trugen sich «The Witch» und «Der Leuchtturm» noch kammerspielartig mit wenigen Darstellerinnen und Darstellern an einem bestimmten Ort zu, darf sich Eggers mitsamt seiner Tugenden im Gepäck jetzt dank «The Northman» endlich auch in grösserem Massstab austoben.