The Notorious B.I.G.: Wie ein Drogendealer Hip-Hop-Geschichte schrieb

The Godfather of Rap

Auch nach seinem Tod vor 25 Jahren wird The Notorious B.I.G. für seine Erfolge gefeiert. Er war der erste Hip-Hop-Künstler der USA, der mit Rap-Songs zum Weltstar wurde. Dafür wird er bis heute in der Szene als der «Godfather of Rap» bezeichnet. Zwar war das Hip-Hop-Genre vorher bereits mit Grössen wie MC Hammer (60) in den 1980ern und der Sugarhill Gang in den 1970ern bestückt, die Richtung, die Wallace ging, bestritt vor ihm allerdings keiner so erfolgreich. Mit Songs, in denen er schwierige Lebensumstände, einen gefährlichen Lebensstil und das Aufwachsen in Armut verarbeitete, ebnete er dem Gangsta-Rap den Weg.