«The Office» kehrt zurück: Darum ist Steve Carell nicht dabei

«Ich denke, es wird grossartig»: Steve Carell gibt seinen Segen

«Es ist ein neues Ding und es gibt keinen Grund für meine Figur, in so etwas aufzutauchen», so Steve Carell weiter. Die neue Serie spielt im Umfeld einer taumelnden Zeitung im Mittleren Westen der USA, wie die US–Zeitung «Variety» berichtet. «Das Dokumentarfilmteam, das Dunder Mifflins Filiale in Scranton verewigt hat, ist auf der Suche nach einem neuen Thema, als sie eine sterbende historische Zeitung aus dem Mittleren Westen entdecken», heisst es in einer kurzen Zusammenfassung.