«The Pitt» mit «ER»-Star Noah Wyle um Staffel drei verlängert

Zehn Monate nach dem Trauma

Die zweite Staffel setzt zehn Monate nach den dramatischen Ereignissen der ersten Season ein und spielt über das Wochenende des 4. Juli. Dr. Michael «Robby» Robinavitch, gespielt von Wyle, hatte zum Ende der ersten Staffel einen Zusammenbruch erlitten. Nun steht für den Arzt ein schwieriger Weg bevor: Wie Serienschöpfer R. Scott Gemmill andeutete, wird Robby in der neuen Staffel eine Behandlung für sein eigenes Trauma beginnen. Es gehe um eine «Reise der Heilung», so Gemmill.