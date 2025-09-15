«The Pitt» räumt bei Emmys ab: Alle Infos zur Krankenhaus-Serie

Diese Erzählweise hat «The Pitt» mit einer anderen Hype–Serie des Jahres gemeinsam: Auch «Adolescence» spielt in Echtzeit. Im Gegensatz zum Krankenhausthriller gibt es aber keine zeitliche kontinuierliche Handlung. «Adolescence» springt zwischen den einzelnen Episoden in der Zeit, teils um mehrere Monate. Die Serie um den Mord eines 13–Jährigen an einer Mitschülerin räumte ebenfalls beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt ab. Acht Emmys gewann «Adolescence», unter anderem als beste Miniserie.