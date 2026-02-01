«The Pitt»: Wie realistisch ist die Notaufnahme-Serie?

Schauspieler Noah Wyle (54) ist zurück im Krankenhaus – der «Emergency Room»–Veteran spielt in der HBO–Serie «The Pitt» den Oberarzt Dr. Michael «Robby» Robinavitch und führt sein Team durch nervenaufreibende Schichten in einer Notaufnahme in Pittsburgh. Die erste Staffel startete im Januar 2025 und wurde laut dem Streaming–Dienst einer der fünf erfolgreichsten Serienstarts überhaupt. Am 8. Januar 2026 folgte Staffel zwei. Die Serie räumte bei den Emmys 2025 ordentlich ab und holte bei den Golden Globes 2026 zwei Trophäen – darunter den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für Wyle persönlich.