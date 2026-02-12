The-Pogues-Drummer Andrew Ranken ist gestorben.

Von der ersten Stunde an dabei

Ranken gehörte Anfang der 80er zur ersten Besetzung der Pogues, als sich die Band im Londoner Untergrund formierte. Unter dem Spitznamen «The Clobberer» übernahm er nicht nur das Schlagzeug, sondern spielte auch Perkussion und Mundharmonika und steuerte Gesangsparts bei. In der ersten Phase der Band war er von 1983 bis 1996 dabei, kehrte dann 2001 zurück und blieb bis 2014.