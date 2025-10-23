«The Power» bekommt eine zweite Staffel

Das Konzept: Pro Woche übernimmt jeweils ein anderer von zunächst zwölf Promi–Kandidaten als «Power Player» das Kommando und trifft die Entscheidungen – die Konkurrenten wissen jedoch nicht, wer die Fäden zieht. Sein Ziel ist es, unentdeckt zu bleiben. Am Ende der Woche nominiert der amtierende «Power Player» eine Person, die die Show verlassen muss. Für den designierten Streichkandidaten gibt es nur einen Ausweg: Den «Power Player» enttarnen und ihn stattdessen nach Hause zu schicken.