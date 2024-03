«The Regime»: Polit-Satire mit Kate Winslet startet in Deutschland

Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48) hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt hochkarätigen Serienrollen zugewandt. So begeisterte der ehemalige «Titanic»–Star zuletzt in der Miniserie «Mare of Easttown». Für ihre Darstellung in der HBO–Serie wurde Winslet mit dem renommierten Emmy–Award ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass die 48–Jährige und der US–Premiumkabelkanal HBO ihre Zusammenarbeit auch 2024 fortsetzen werden. Am 3. März startet in den USA die neue Polit–Satire «The Regime» auf HBO und dessen Streamingdienst Max. Kate Winslet spielt darin die Hauptrolle einer autokratischen europäischen Staatschefin. In Deutschland ist die spannende neue Miniserie zeitgleich zum US–Start bei Sky und dessen Streamingdienst Wow zu sehen.