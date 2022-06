The Rolling Stones kündigen Zusatzkonzert in Berlin an

Nach München-Konzert folgt noch Gig in Gelsenkirchen

Ihren ersten Auftritt in Deutschland absolvierten die Stones während ihrer aktuellen Tour bereits am 5. Juni im Münchner Olympiastadion. Für ihren zweiten Deutschland-Gig, am 27. Juli in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, gibt es derzeit noch Restkarten. Die nächsten Konzerte finden in London, Brüssel, Wien, Lyon und Paris statt. Zwischen Gelsenkirchen und dem Schlussakkord in Berlin folgt noch ein Auftritt in Stockholm.