«The Spencer Sisters»: Neue Dramedy mit Lea Thompson startet

Ab dem 17. März kommen auch deutsche TV–Zuschauerinnen und Zuschauer in den Genuss von «The Spencer Sisters». In der neuen, charmanten Dramedy–Serie spielt «Zurück in die Zukunft»–Star Lea Thompson (62) eine der zwei Hauptrollen. Als berühmte Schriftstellerin Victoria Spencer klärt sie in der Kleinstadt Alder Bluffs Verbrechen auf und erhält dabei Unterstützung von ihrer Tochter Darby (Stacey Farber, 36), einer begabten Polizistin, die ihren Dienst quittiert hat. Die leichtfüssige, unterhaltsame Serie wird getragen von der unvergleichlichen Mutter–Tochter–Chemie dieses Hauptdarstellerinnen–Duos.