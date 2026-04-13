The Strokes kommen auf Europatour

Die Strokes gelten als eine der einflussreichsten Rockbands der vergangenen 25 Jahre. Gegründet in New York City, sind Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture und Fabrizio Moretti Vertreter des Garage Rocks, der sich im Laufe der Zeit durch New–Wave–Einflüsse weiterentwickelt hat. Ihr Durchbruch kam mit dem Debütalbum «Is This It» im Jahr 2001. Songs wie «Last Nite», «Someday» und «Hard to Explain» wurden zu Hymnen einer ganzen Generation. Ihre erfolgreichste Single «Last Nite» verkaufte sich allein über 2,3 Millionen Mal. The Strokes gewannen 2020 ihren ersten Grammy in der Kategorie «Best Rock Album».