«The Super Models»: Cindy Crawford und Co. blicken zurück

Darum geht es in den vier Folgen von «The Super Models»

Was alle vier Damen vereint: Sie kamen in den 80er–Jahren in New York zusammen, um sich ihren Weg zu bahnen und in den Model–Olymp aufzusteigen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Laufstege, wurden die Models berühmter und gefragter als die Marken und Designer, für die sie arbeiteten. Heute stehen Campbell, Crawford, Evangelista und Turlington ikonisch als Vorbilder und Leitmotive für die gesamte Model–Industrie, die ihren Einfluss bis heute positiv einbringen.