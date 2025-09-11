«The Taste» mit Steffen Henssler startet im Oktober

Die Kochshow «The Taste» startet am 22. Oktober um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn in eine neue Staffel. Mit dabei ist dann zum ersten Mal auch Steffen Henssler (52). Sein Coach–Kollege in der Sendung, Tim Raue (51), stichelt laut dem Sender vorab schon mal gegen den Neuzugang: «Steffen Henssler? Ich weiss gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur.» In den neuen Folgen mit dabei ist ausserdem die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan (geb. 1990). Und «The Taste»–Urgestein Alexander Herrmann (54) tritt bereits zum 14. Mal an, hat mehrere Siege verbucht und geht als Titelverteidiger ins Rennen.