«The Tattooist of Auschwitz»: Liebe inmitten der Hölle auf Erden

Star–Duo sorgt für musikalische Untermalung

In die Produktion von «The Tattooist of Auschwitz» ist viel Aufwand geflossen. Das belegt neben dem Szenenbild, der Ausstattung und dem Schauspiel–Ensemble auch ein Blick jenseits der Kamera. So zeichnet für den Song zur Serie namens «Love Will Survive» ein geradezu legendäres Duo verantwortlich: Komponiert wurde das Lied, das im Abspann zu hören ist, von Hollywood–Allzweckwaffe Hans Zimmer (66). Weltstar Barbra Streisand (81) performt es – ihr erster Song überhaupt für eine Serie. «Angesichts des weltweit zunehmenden Antisemitismus wollte ich ‹Love Will Survive› im Rahmen dieser Serie singen, um der sechs Millionen Seelen zu gedenken, die vor weniger als 80 Jahren verloren gingen», erklärt die Sängerin ihre Teilnahme.