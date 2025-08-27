«The Terminal List: Dark Wolf»: Alles zu Chris Pratts Agenten-Rückkehr

Darum geht es in «The Terminal List: Dark Wolf»

Die Prequel–Serie spielt einige Jahre vor der ersten Staffel von «The Terminal List» und dreht sich um den Werdegang der Figur Ben Edwards, erneut verkörpert von «True Detective»–Star Taylor Kitsch (44). Edwards lernten Zuschauerinnen und Zuschauer der Hauptserie als ehemaligen Navy Seal kennen, der inzwischen als Agent für den US–amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA arbeitet. In «Dark Wolf» erfahren wir mehr von seiner Zeit als Navy Seal an der Seite von Pratts Charakter James Reece und wie die beiden Freunde wurden, die füreinander sterben würden. Auch das Prequel befasst sich mit den Schrecken des Krieges und die Opfer, die er den Menschen abverlangt.