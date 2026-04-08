«The Testaments»: Eindrucksvolle «The Handmaid's Tale»-Fortsetzung

Daisy, das wird Agnes schnell klar, ist anders als die anderen jungen Frauen, die sie aus Gilead kennt. Sie kann widerspenstig sein und befolgt nicht blind jede der zahlreichen Regeln, die für die Mädchen vorgegeben werden. Während Agnes viel Zeit mit ihr verbringt, vermittelt ihr Daisy allmählich ein Konzept, das ihr noch nicht vertraut ist – die Möglichkeit, frei zu wählen.