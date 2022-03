«The Umbrella Academy»: Auch Elliot Pages Figur hat sein Coming-out

Page stellte die Weiterentwicklung von Vanya Hargreeves, wie sein Charakter bisher hiess, bereits auf seiner Instagram-Seite vor. Zu einem Foto aus der dritten Staffel, in der er an einem Tresen sitzt, schreibt Page zu einem Schirm-Emoji: «Trefft Viktor Hargreeves». Netflix antwortete in den Kommentaren: «Willkommen in der Familie, Viktor - wir sind so glücklich, dass du hier bist.»