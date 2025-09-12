«The Undone but Chic»-Look: Darum wollen jetzt alle altmodisch wirken

Kate Winslet in «Liebe braucht keine Ferien», Renée Zellweger als Bridget Jones – oder auch Anne Hathaway in «Der Teufel trägt Prada» vor ihrem Makeover, obwohl der Film in den USA spielt – sie alle stehen Pate für diesen Trend. Die «Frazzled English Woman Aesthetic», wie der Trend im Netzt genannt wird, beschreibt die charmant–chaotische Engländerin, die mit verknotetem Schal, flatterndem Rock und einem leicht überladenen Layering–Look durch den Alltag eilt. Auf den ersten Blick ungestylt, auf den zweiten Blick ein raffiniertes Stilstatement.