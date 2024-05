«The Voice Kids»: 15-jähriger Jakob gewinnt die zwölfte Staffel

Wincent Weiss: «Deine Stimme ist nicht von dieser Welt»

Weiss umarmte Jakob nach dessen Auftritt auf der Bühne. «Ich bin so stolz auf dich», so der Sänger. «Deine Stimme ist nicht von dieser Welt, was einfach nicht normal ist für ein Alter. Du bist 15 Jahre alt und hast eine Stimme wie vier Generationen zusammen. Das ist wirklich unglaublich. Du bist mir so ans Herz gewachsen.» Der 15–Jährige konnte seine Freudentränen nach der Entscheidung nicht zurückhalten: «Ein unglaubliches Gefühl.»