«The Voice Kids»: Ayliva und Clueso erstmals als Coaches dabei

Das sagen die Musikstars zu ihrem Job als Coach

«Als Künstlerin weiss ich selbst, was so eine Chance für angehende Musikerinnern und Musiker bedeutet», erklärt die «Wunder»–Interpretin Ayliva in einem Statement über die Musikshow. «Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen mit den neuen Talenten zu teilen und ihnen als Coach Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Meine Coach–Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen.»