«The Voice of Germany»: 14. Staffel startet Ende September

«Ich kenne nichts, was so intensiv und energetisch wie ‹The Voice of Germany› ist», erklärt Yvonne Catterfeld in einem Statement zu ihrer Rückkehr in die Show. «Um einen herum spürt man all die Emotionen von Aufregung, Begeisterung bis hin zu Enttäuschung, wenn es mal nicht klappt», sagt die Sängerin und ergänzt mit einem Lachen: «Dazu quasseln die Jungs die ganze Zeit. Ich kenne nichts Vergleichbares und habe direkt ‹Ja, klar!› gesagt, als ich gefragt wurde, zurückzukommen.»