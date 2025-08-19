«The Voice of Germany»: Calum Scott wird zum Comeback-Coach

Neben Ihren TV–Auftritten im deutschen Fernsehen haben Sie auch mit deutschen Musikstars wie Felix Jaehn zusammengearbeitet. Haben Sie eine besondere Verbindung zu Deutschland?

Scott: «Besonders» ist gar kein Ausdruck. Deutschland fühlt sich wie ein zweites Zuhause an. Auf meiner letzten Tour habe ich viel Zeit in Deutschland verbracht. Ich habe drei ausverkaufte Shows hintereinander in Köln gespielt und war auf vielen Festivals, auch an Orten, an denen ich noch nie zuvor gewesen bin. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland mich wirklich aufgenommen hat und die Fans zu schätzen wissen, dass ich authentisch und aufrichtig bin, kein Ego habe, keine Maske trage und nicht versuche, jemand anderes zu sein. Ich könnte mir gut vorstellen, hier zeitweise zu leben und meine Zeit zwischen hier und Grossbritannien aufzuteilen. Ich habe auch versucht, etwas Deutsch zu lernen, aber das muss auf jeden Fall noch besser werden.