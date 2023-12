«The Voice of Germany»: Das ist Siegerin Malou Lovis Kreyelkamp

«Für Malou ist es natürlich crazy, aber für uns auch»

Malou Lovis Kreyelkamp gehört zum «Team Toll» von Bill und Tom Kaulitz (34), die in dieser Staffel wie die anderen Coaches zum ersten Mal auf den roten Stühlen Platz genommen hatten. Die Zwillinge der Band Tokio Hotel konnten ihr Glück kaum fassen. «Für Malou ist es natürlich crazy, aber für uns auch», zitierte Sat.1 Bill Kaulitz in einer Pressemitteilung nach dem Finale am 8. Dezember. «Wir haben natürlich super krass an Malou geglaubt. Wir sind einfach so stolz, auch weil sie einen Song hatte mit so viel Message und einer so wichtigen Botschaft. Das macht mich umso stolzer.»