«The Voice of Germany»: Neue Staffel auch ohne Oerding und Santos

Der 40-Jährige hatte seinen Kandidaten Sebastian Krenz im vergangenen Dezember zum Sieg gecoacht. «Meine erste Staffel ‹The Voice of Germany› und der kleine Traum, dass ich am Ende mit meinem Talent ganz oben stehe, ist für mich in Erfüllung gegangen», freute der Sänger sich in einer Mitteilung. Neben ihm waren in der elften Staffel auch Connor, Santos und Forster als Coaches zu sehen.