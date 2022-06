«The Voice of Germany»: Startdatum für zwölfte Staffel steht fest

Die zwölfte Staffel kehrt damit zur Programmierung vom Start der Sendung zurück, als ebenfalls der Donnerstag und der Freitag von der Musikshow belegt wurden. Besonders ist dieses Mal jedoch das Premierendatum: «Die Blind Auditions von ‹The Voice of Germany› starten dieses Jahr so früh wie nie zuvor», erklärt Senderchef Daniel Rosemann. «Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und Sat.1 die ‹TVOG›-Siegerin oder den -Sieger gekürt.» Damit spielt Rosemann auf die Fussball-WM in Katar an, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfindet.