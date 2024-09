«The Voice»: So hat sich Samu Haber wieder an Deutsch sprechen gewöhnt

Samu Haber war 2013, 2014, 2016, 2017 und 2020 Coach bei «The Voice», zuletzt teilte er sich den Stuhl mit Rea Garvey (51). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der finnische Musiker, was er am meisten an der Musikshow liebt und warum die Coaches so gut harmonieren. Zudem erzählt er, was er an der deutschen Sprache schwierig findet und was er in seiner Freizeit am liebsten macht.