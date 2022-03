«The Walking Dead» bekommt ein weiteres Spin-off mit Negan und Maggie

Die Hauptserie «The Walking Dead» mag sich zwar mit der aktuell laufenden und finalen 11. Staffel in den letzten Zügen befinden. Doch das Zombie-Universum wächst dennoch weiter und weiter. Nachdem diverse Ableger bereits erschienen sind oder sich in der Planung befinden, hat der US-Sender AMC nun ein weiteres Spin-off offiziell angekündigt. Es wird den Namen «Isle Of The Dead» («Insel der Toten») tragen und sich um das Duo Maggie (Lauren Cohan, 40) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 55) drehen. Das gab AMC via Instagram-Post bekannt.