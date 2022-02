«The Walking Dead»-Schauspieler Moses J. Moseley stirbt mit 31 Jahren

«Er wurde von allen geliebt, die ihn kennenlernten. Er war ein so helles Licht in jedermanns Augen», sagte Moseleys Manager dem «People»-Magazin am Montag in einem Statement. Weiter heisst es: «Moses war ein wunderbarer Mensch, und wenn man die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen, hat er einem den Tag versüsst. Er war sehr talentiert, er war ein grossartiger Freund, einer von denen, den man für alles anrufen konnte. Er war immer begeistert vom Leben und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche.»