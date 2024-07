«The Walking Dead»-Spin-off startet parallel zur US-Ausstrahlung

Am 30. September 2024 geht «The Walking Dead: Daryl Dixon» in Deutschland in die zweite Runde. Magenta TV zeigt die erste von sechs Folgen – dieses Mal zeitgleich mit der US–Premiere, wie ein neuer Teaser zur Serie enthüllt. Bei der ersten Staffel hinkten die deutschen Fans noch gut zwei Monate pro Folge hinterher.